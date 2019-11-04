Луценко рассказала, почему отказалась от депутатского мандата

Общество и люди

Народный депутат Украины, член фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подтвердила информацию о том, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

«Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла. Я всегда рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться к развитию страны», — написала политик в Facebook.

Луценко рассказала о том, что успела сделать за время своего депутатства в парламенте 8-го созыва.

Она поблагодарила коллег и единомышленников за поддержку и сотрудничество и призвала всех украинцев сплотиться.

«Украина переживает непростые времена испытаний. Сейчас главное — сплотиться и власти, и оппозиции вокруг наших государственных интересов. Не дать расшатать нас изнутри, а консолидировать общество и защитить нашу страну от внешнего агрессора», — написала нардеп.

Напомним, если Рада поддержит заявление Ирины Луценко, фракцию «Европейской солидарности» пополнит Ирина Никорак — № 26 партийного списка.

Ранее стало известно, что подобное решение может принять народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк, если ему придется выбирать между работой в парламенте и подготовкой к Олимпиаде.

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