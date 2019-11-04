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- 14:01 В Херсоне подростки устроили разборки со стрельбой: один из участников попал в больницу
В Херсоне подростки устроили разборки со стрельбой: один из участников попал в больницу
В Херсоне подростки затеяли «разборку», которая закончилась стрельбой и ранениями у 15-летнего парня. Ранее в Бердичеве подростковый конфликт закончился избиением несовершеннолетней девочки и ее мамы.
Как сообщает «Типичный Херсон», ЧП со стрельбой произошло в воскресенье, 3 ноября. Во второй половине дня в Детскую областную клиническую больницу был доставлен подросток с ранениями в районе правого предплечья и правого бедра. В парня стреляли из пневматического оружия. Сообщается, что подростки выясняли отношения на улице Вишневой (бывшая Блюхера).
Позже в комментарии УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь уточнила, что двое 15-летних юношей поссорились из-за девушки, которая нравилась им обоим. Жизни госпитализированного подростка ничего не угрожает. А стрелок пропал - дома он не появлялся, полиция выясняет его место нахождения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ковеле Волынской области 14-летний подросток зарезал 41-летнюю женщину и ранил еще двух людей — ее 44-летнего мужа и 16-летнюю дочь.
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