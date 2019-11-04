Происшествия

Некоторые подробности жуткого убийства под Одессой несовершеннолетней Дарины Дробот рассказал в понедельник, 4 ноября, начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех. По его словам, во время прогулки с друзьями девочка отлучилась со знакомым 15-летним юношей. С середины субботнего дня она не выходила на связь, вечером после обращения матери полиция начала ее поиски, а утром 3 ноября к розыску школьницы подключили Нацгвардию.

«На обнаруженном полуобнаженном теле девушки — многочисленные повреждения. В частности, множественные ссадины на голове, сломана подъязычная кость… Кроме того, у потерпевшей сломаны ребра, в легких — большое количество крови. Во время вскрытия установлено, что причиной смерти стала механическая асфиксия — удушение», — сказал генерал полиции третьего ранга.

Подозреваемого вскоре нашли возле дома его знакомых. Отмечается, что при задержании он пребывал в состоянии наркотического опьянения, поэтому в течение трех-четырех часов не мог общаться с правоохранителями.

«Протрезвев, он под тяжестью неопровержимых доказательств признался в совершенном убийстве. В частности, на одежде и обуви задержанного имелись застиранные следы крови», — отметил Бех.

15-летний юноша сказал, что предложил несовершеннолетней вступить с ним в половую связь. Она отказалась, после чего он начал бить ее по лицу, затем (когда девочка упала) стал добивать ногами. Потом он еще раз попробовал изнасиловать ее, но не получилось. Разозлившись, парень просто задушил уже не сопротивлявшуюся школьницу.

После этого завладел мобильным телефоном жертвы и весь в крови пошел в гости к знакомым. Там рассказал, что подрался с неизвестным, а телефон, дескать, нашел. Предложил продать гаджет — его отнесли в ломбард. На вырученные деньги купили наркотики.

По данным правоохранителей, задержанный — из неблагополучной семьи, состоял на учете в полиции. Был записан в ПТУ, но занятия фактически не посещал. Более того, только в течение летних месяцев дважды привлекался за грабеж. За один из эпизодов он осужден, правда, отделался условным сроком.

Погибшая — полная противоположность: положительно характеризуется по месту учебы и проживания. В день убийства мама отговаривала ее от прогулки с компанией, однако Дарина поссорилась с ней и все же пошла к знакомым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали убитая Даша Дробот и 15-летний подозреваемый в совершении этого жуткого преступления, вероятно, учились в одной школе.

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