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Помог «проголосовать» за Путина: Москаль рассказал о курьезном случае во время выборов на Донбассе
В октябре 2014 года, во время выборов в Верховную Раду Украины, экс-руководитель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который также ранее руководил военно-гражданской администрацией Луганщины, на избирательном участке помог главе местной комиссии в Северодонецке (Луганская область) «разобраться» с бабушками, которые хотели голосовать за президента России Владимира Путина.
«Прихожу, а так крики… Главу комиссии чуть ли не убивают… Бабушек — человек 20… Что за бюллетень, где Путин? Вижу, что там — диагноз…», — вспоминает Москаль в интервью Янине Соколовой.
Он вмешался в ситуацию и сказал председателю, мол, «бабушки правы». «Говорю: «А где же, действительно, Путин в бюллетене?» А он отвечает: «Так он же не баллотируется!» «Как, — говорю. — Путин же на всех выборах баллотируется», — вспоминает Геннадий Москаль и добавляет, что посоветовал бабушкам вписать в бюллетень российского президента и поставить напротив его фамилии галочку.
Глава комиссии сказал, что бюллетени признают недействительными, на что Геннадий Москаль ответил: «Не дури людей». По его словам, другого пути решения вопроса с этими людьми не было.
(на видео с 25:50)
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Геннадий Москаль, как и Янина Соколова, победил тяжелое онкологическое заболевание.
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