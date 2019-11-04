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Никакого кумовства: режиссер "Слуги народа" претендует на пост главы Госкино
После ухода с поста главы Госкино Филиппа Ильенко должность пока остается вакантной. На высокое кресло претендуют несколько кандидатов, зарегистрировавших декларации на сайте. Среди них и режиссер Алексей Кирющенко, снявший сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Кирющенко также снимал фильмы «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты», «Между нами, девочками».
Известно, что у Кирющенко было российское гражданство. В 2015 году он получил вид на жительства в Украине.
Также свои анкеты подали генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, генпродюсер телеканала «Солнце» Кристина Хлапонина и владелец ООО «Дія фільм» Алексей Пантелеев. На пост главы Госкино также претендует Сергей Зленко — директор кинотеатров «Магнат» и «Boomer».
Напомним, имя нового руководителя Госкино назовут после окончания конкурса согласно закону о госслужбе. На первом этапе кандидаты должны иметь украинское гражданство, подтвердить уровень владения украинским языком, иметь высшее образование и подать декларацию о доходах.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Алексей Кирющенко рассказывал о том, как создавались популярные сериалы, и как ему работалось на площадке с Анастасией Заворотнюк.
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