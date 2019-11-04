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Украина

Нарушение всех норм: МИД Украины обещает жесткую реакцию на визит российского депутата на оккупированный Донбасс

15:48 4 ноября 2019 262
Журавлев на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

Визит депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в Золотое, откуда недавно отвели ВСУ, не останется без последствий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает УНН.

«Поездка депутата парламента России — это нарушение всех норм, это наша территория… и это обязательно вызовет реакцию официальную Министерства иностранных дел», — сказал Вадим Пристайко на пресс-конференции, которую он дал совместно с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что появление видео с российским депутатом, который объявился на Донбассе, вызвало бурную реакцию сети. Российский политик заявил, что приехал с инспекцией: он побывал на линии разграничения, а также осмотрел места, где ранее занимали оборону украинские войска, и посетил школу в Золотом.

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