Украина

ВСУ завершили отвод войск в Золотом: что дальше

Войска операции Объединенных сил завершили отведение войск и техники в Золотом Луганской области. Об этом сообщил руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун.

Как известно, разведение началось 29 октября и длилось три дня. Первый этап разведения окончился 1 ноября около 12:00 часов.

«Сегодня завершился первый этап зеркального разведения сил и средств, который продолжался трое суток. Теперь начался этап поиска минно-взрывных угроз и уничтожения, демонтаж инженерных сооружений: блиндажей и блокпостов», — цитирует Штупуна «РБК-Украина».

По словам военного, второй этап, предусматривающий демонтаж сооружений, уничтожение минно-взрывных угроз продолжится с четвертого дня. В общем весь процесс разведения может длиться до 30 дней.

На 30-ый день ОБСЕ начинает верификацию.

Штупун отметил, что официальное заявление о завершении может делать ОБСЕ.

В штабе ООС уже анонсировали 2 ноября пресс-тур в Золотое-4 на участок разведения сил и средств № 2.

Напомним, перед началом отвода войск на участке № 2 в Золотом побывал президент Зеленский, где у него случилась словесная перебранка с добровольцами, которые находились в населенном пункте и намерены были блокировать процесс отвода войск. В штабе ООС заявили, что лица, с которыми встречался Зеленский, находились на линии фронта с оружием нелегально, не имея на это никаких правовых оснований. Позже оружие участников акции «Последний блокпост» вывезли, а ветераны АТО уже покинули Золотое. Теперь серую зону будут контролировать подразделения полиции и Нацгвардии, которым значительно расширили полномочия.

Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Зеленский анонсировал уже 4 ноября отвод войск в районе Петровского. Но позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сроки разведения будут перенесены из-за обстрелов, которые боевики ведут в Петровском.



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