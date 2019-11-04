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Очень хотелось шары: в Беларуси подростки взяли штурмом закусочную KFC (видео)
В Витебске (Беларусь) подростки устроили массовый «забег», стараясь быстрее попасть в новую закусочную KFC — первым покупателям пообещали подарочные сертификаты на еду. Ранее небывалый ажиотаж среди покупателей вызвал новый завоз в магазин секонд-хенда в Днепре.
Как сообщает reform.by, закусочную открыли в ТРЦ «ТриО», сотрудники которого и сняли «забег». Сообщается, что первым троим покупателям были обещаны сертификаты на 100 рублей, а остальным тремстам — по 10 рублей.
Для покупателей путь между витринами торгово-развлекательного центра выгородили лентами. На одном из видео видно, как кто-то из бегущих подростков поскальзывается и падает под ноги толпе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в городе Нижнекамск магазин бытовой техники решил объявить акцию на блендеры. Покупателей было очень много и вели себя они там, что продавцы были вынуждены бросать акционную продукцию в толпу — в сеть выложили видео из магазина.
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