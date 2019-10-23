Конец эпохи бедности: сеть шокировало видео давки за свежим секонд-хендом в Днепре

Происшествия

Завоз секонд-хенда в один из магазинов Днепра вызвал небывалый ажиотаж. Ранее сеть поразило видео возле подобного магазина, которое было снято в Запорожье. Видео давки на входе в секонд-хенд Днепра выложил в Facebook Игорь Колесник.

Перед открытием магазина возле его входа собралось несколько десятков человек. Каждый хотел войти пораньше, чтобы купить лучшие вещи — это привело к давке, крикам и едва не переросло в драку.

В комментариях некоторые пользователи сокрушаются по поводу уровня жизни в стране, а другие — высмеивают корыстные мотивы покупателей: высказывается предположение, что вещи приобретаются не для личного пользования, а для перепродажи.

Ранее сообщалось, что в Николаеве толпа даже выломала дверь секонд-хенда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter