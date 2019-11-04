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В центре Днепра пассажиры "носили на руках" легковушку, заблокировавшую движение трамваев (видео)
В Днепре пассажирам трамвая пришлось самостоятельно расчищать пути, чтобы скорее добраться на работу. Дело в том, что прямо на рельсах некто припарковал свой автомобиль.
Чтобы городской транспорт смог следовать по маршруту, пассажиры (причем среди них были и женщины) вышли из трамвая и под руководством его водителя быстро стащили препятствие с рельсов. Видео опубликовали в городской группе «Тополь1,2,3-Правый берег Днепр».
В сети водителя авто-нарушителя назвали «мастером парковки» и призвали не повторять свой поступок, иначе в будущем с автомобилем не будут столь аккуратны.
Напомним, ранее аналогичное «мастерство» парковки продемонстрировала одесситка, которая оставила свой Chery QQ на рынке «Привоз» — аккурат в месте, где разъезжаются трамваи.
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