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Украина

В Харькове на улице Свободы вопреки протесту Института нацпамяти открыли мемориальную доску генералу КГБ

18:24 4 ноября 2019 109
Место установки мемориальной доски
Инф. «ФАКТОВ»

Мемориальную доску Юрию Шрамко установили на доме № 8, в котором он жил с 2001 по 2009 годы. Ранее в Харькове пытались вернуть проспекту имя маршала Жукова. Об открытии мемориальной доски сообщает Харьковский областной совет.

Юрий Шрамко — генерал-майор КГБ, почетный гражданин Харькова и Харьковской области. На открытие мемориальной доски собрались члены общественной организации «Харьковский клуб «Генерал», коллеги, друзья и родственники Шрамко, другие горожане. В числе почетных гостей были ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Герой Украины Василий Таций, бывший министр внутренних дел Украины Юрий Смирнов, председатель Совета почетных граждан Харьковской области Николай Титов и председатель Совета почетных граждан города Харькова Михаил Пилипчук.

О намерении установить доску была заявлено в конце августа. Тогда же, как сообщает UA: Харків, представительница Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова обратилась в мэрию с требованием не устанавливать доску, как противоречащую Закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».

Ранее сообщалось, что опубликовали характеристику КГБ на Путина.


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