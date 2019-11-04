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Члены избиркома, сфальсифицировавшие результаты президентских выборов в Донецкой области, отделались условным сроком
Объявлены обвинительные приговоры двум членам избирательной комиссии округа № 59, которые подделали документы. Это произошло в ходе второго тура президентских выборов. Об окончании судебного процесса сообщает прокуратура Донецкой области.
Суд установил, что 21 апреля 2019 года, после закрытия избирательных участков, находясь в избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины подделали в графе контрольного талона подписи 57 человек, которые не участвовали в голосовании. Затем при подсчете поддельные бюллетени использовались в пользу одного из кандидатов в президенты.
Женщины признали вину и раскаялись. Обеим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.
Ранее сообщалось, что в 210 округе обнаружились фальсификации.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...