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Украина

Члены избиркома, сфальсифицировавшие результаты президентских выборов в Донецкой области, отделались условным сроком

18:45 4 ноября 2019 6
На избирательном участке
Инф. «ФАКТОВ»

Объявлены обвинительные приговоры двум членам избирательной комиссии округа № 59, которые подделали документы. Это произошло в ходе второго тура президентских выборов. Об окончании судебного процесса сообщает прокуратура Донецкой области.

Суд установил, что 21 апреля 2019 года, после закрытия избирательных участков, находясь в избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины подделали в графе контрольного талона подписи 57 человек, которые не участвовали в голосовании. Затем при подсчете поддельные бюллетени использовались в пользу одного из кандидатов в президенты.

Женщины признали вину и раскаялись. Обеим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.

Ранее сообщалось, что в 210 округе обнаружились фальсификации.

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