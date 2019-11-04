Украина

Объявлены обвинительные приговоры двум членам избирательной комиссии округа № 59, которые подделали документы. Это произошло в ходе второго тура президентских выборов. Об окончании судебного процесса сообщает прокуратура Донецкой области.

Суд установил, что 21 апреля 2019 года, после закрытия избирательных участков, находясь в избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины подделали в графе контрольного талона подписи 57 человек, которые не участвовали в голосовании. Затем при подсчете поддельные бюллетени использовались в пользу одного из кандидатов в президенты.

Женщины признали вину и раскаялись. Обеим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.

Ранее сообщалось, что в 210 округе обнаружились фальсификации.

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