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Украина

Процесс внедрения в Украине двойного гражданства уже перешел в практическую стадию, — замглавы МИД

21:48 4 ноября 2019 43
Процесс внедрения в Украине двойного гражданства уже перешел в практическую стадию,&nbsp;— замглавы МИД
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство перешло к практическим шагам по внедрению в Украине института двойного гражданства. Напомним, в Кремле хотят на законодательном уровне признать украинцев носителями русского языка.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, это можно осуществить двумя путями.

Первый — отмена в действующем законодательстве ограничений, заставляющих украинцев лишаться своего гражданства для получения другого.

Второй — расширение статуса зарубежного украинца.

«Мы работаем над расширением спектра прав, которые предоставляет это удостоверение. Сейчас это только безвиз, неограниченное проживание и возможность обучения. Честно говоря, для украинцев из Западной Европы это не очень интересно, но мы хотим это изменить. Наличие этого статуса должно давать право на ускоренное получение гражданства», — отметил дипломат.

По его словам, обладатель этого статуса получит возможность ведения предпринимательской деятельности и участия в работе органов местного самоуправления, а также привилегии по бесплатному изучению украинского языка и профессиональному образованию.

Напомним, ранее о возможности введения института двойного гражданства для украинцев из диаспоры заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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