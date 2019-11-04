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Процесс внедрения в Украине двойного гражданства уже перешел в практическую стадию, — замглавы МИД
Правительство перешло к практическим шагам по внедрению в Украине института двойного гражданства. Напомним, в Кремле хотят на законодательном уровне признать украинцев носителями русского языка.
Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, это можно осуществить двумя путями.
Первый — отмена в действующем законодательстве ограничений, заставляющих украинцев лишаться своего гражданства для получения другого.
Второй — расширение статуса зарубежного украинца.
«Мы работаем над расширением спектра прав, которые предоставляет это удостоверение. Сейчас это только безвиз, неограниченное проживание и возможность обучения. Честно говоря, для украинцев из Западной Европы это не очень интересно, но мы хотим это изменить. Наличие этого статуса должно давать право на ускоренное получение гражданства», — отметил дипломат.
По его словам, обладатель этого статуса получит возможность ведения предпринимательской деятельности и участия в работе органов местного самоуправления, а также привилегии по бесплатному изучению украинского языка и профессиональному образованию.
Напомним, ранее о возможности введения института двойного гражданства для украинцев из диаспоры заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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