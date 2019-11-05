Жертва интима на работе: глава McDonald's уволен из-за служебного романа

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Генеральный директор компании McDonald's Стив Истербрук уволен из-за романа с коллегой. Решение об увольнении Истербрука было принято в минувшую пятницу, так как правила поведения для сотрудников компании запрещают интимные отношения с подчиненными.

Об этом пишет «Голос Америки».

Компания подчеркивает, что хотя их интимные отношения были основаны на взаимном согласии, Истербук нарушил правила поведения сотрудников компании и тем самым продемонстрировал неспособность принимать обдуманные решения.

Сам Истербрук отправил имейл всем сотрудникам McDonald's, в котором подтвердил факт своих отношений с коллегой и назвал это ошибкой.

«Учитывая моральные ценности компании, я согласен с советом директоров, что мне пришло время уйти», — написал он.

Сообщается, что 52-летний Стив Истербрук разведен. Он начал работать менеджером McDonald's в Лондоне в 1993 году и постепенно продвигался по службе. В 2011 году он временно покинул McDonald's и возглавил сначала сеть ресторанов Pizza Express, а затем азиатскую сеть Wagamama, после чего вернулся в McDonald's. В 2015 году он стал генеральным директором компании и с тех пор ввел немало изменений, как в меню, так и в интерьере закусочных McDonald's. За то время, что он возглавлял компанию, курс ее акций удвоился.

Стив Истербрук подвергался критике из-за размера его зарплаты — в 2018 году он получил 15,9 млн долларов, что в 2124 раза больше, чем средняя зарплата сотрудников McDonald's (7473 доллара).

Новым генеральным директором McDonaldʼs станет Крис Кемпчинский, возглавлявший подразделение компании в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, в котором оказалась сеть McDonald's в Украине: попытка сотрудников Верховной Рады заказать доставку еды закончилась скандалом: на принесенных курьерской службой пакетах красовалась надпись, которую клиенты восприняли как матерное слово. В аппарате Верховной Рады сначала расценили случившееся как оскорбление.

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