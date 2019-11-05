Украина

Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе ПриватБанка.

Об этом пишет НВ со ссылкой на статью в The Wall Street Journal, которая основана на информации источников, близких к переговорам между МВФ и Украиной.

Сообщается, что в МВФ якобы сказали Зеленскому, что он должен агрессивно добиваться возвращения выведенных денег, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванное мошенничеством, отмыванием денег и кражами, говорится в материале.

«Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ — Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, Приватбанка, до его национализации», — говорится в статье.

По данным издания, МВФ будет задерживать последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского прилагает максимум усилий для того, чтобы вернуть около $ 15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.

«Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями», — пишет издание.

В свою очередь представители НБУ заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить беспокойство МВФ и вернуть выведенные средства.

В то же время в МВФ, говорится в статье, скептически относятся к истории обещаний. За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международный валютный фонд неожиданно преисполнился оптимизма по поводу будущего украинской экономики. В частности, был пересмотрен годовой прогноз экономического роста: вместо 2,7% ожидается трехпроцентный прирост ВВП. При этом на 2020 год ожидания пока что прежние: 3% роста ВВП. Также финансовые эксперты фонда не исключают, что в 2024 можно увидеть 3,3% роста экономики.

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