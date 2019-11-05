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Мир

Бульдог-поджигатель: собака Арчи за 4 минуты сожгла дом хозяев (видео)

4:55 5 ноября 2019 67
Собака Арчи
Инф. «ФАКТОВ»

Невероятный случай произошел в прошлом месяце в Австралии: метис французского бульдога с бостон-терьером по кличке Арчи сжег дом зажигалкой. Об этом пишет РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Рингвуд.

По информации издания, хозяйка 10-месячного вышла из дома и уже через 4 минуты в ее жилище случился пожар.

Произошедшее зафиксировала установленная в доме камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что Арчи играет с зажигалкой для барбекю на диване, в результате в доме происходит возгорание.

Пожар длился 20 минут, пока прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не потушили его.

В то же время хозяйка рассказала, что уже не злится на пса и рада, что он не пострадал при пожаре.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаеве парень спас собаку на масштабном пожаре. В одном из подъездов жилого дома произошло замыкание электрических щитов в подъезде — с 3 по 9 этаж. Подъезд был охвачен огнем и ядовитым дымом. Дым проник и в часть квартир. Сюда мог переброситься и огонь. Поэтому прибывшие три отделения пожарных начали эвакуировать людей. К счастью, не были забыты и животные.

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