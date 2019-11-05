- 10:31 Сами строят дороги: община под Николаевом купила себе асфальтовый мини-завод
- 10:29 Снова 18: Даша Астафьева восхитила сети необычным образом
- 10:25 Убийство ребенка в детском саду в России: в сеть попало видео с камер наблюдения
- 10:10 Украина получит от Канады новую партию оружия
- 10:08 «Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 09:58 Расследование дел Майдана остановится: названа причина
- 09:56 Клявер и Польна обнародовали новые подробности о состоянии дочери
- 09:46 В Киеве закрыли центральные станции метро: что происходит
- 09:38 Гончарук рассказал, повысят ли зарплаты учителям
- 09:31 Поймали «на живца»: в лесу под Херсоном три недели всем миром искали грибника-убийцу
- 09:17 Прекращение транзита российского газа через Украину: министр энергетики сделал важное заявление
- 09:09 Где смотреть онлайн «Аталанта» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
Украина получит от Канады новую партию оружия
Канада поставит Украине партию снайперских винтовок. Ранее руководство двух стран приняло принципиальное решение о возможности поставок оборонного оружия и новейшей военной техники в Украину.
О поставках снайперского вооружения в интервью «Укринформу» заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, задержка с поставками возникла из-за партнеров, которые поставляют канадской стороне запасные части к оружию.
«Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине», — отметил он и добавил, что во время визиту в Канаду обсуждалось и создание специального механизма консультаций на уровне министров обороны. «Это позволило бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что — нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября», — подчеркнул дипломат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пост Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Украине займет Лариса Галадза, которая сменит работавшего у нас в стране с 2014 года Романа Ващука.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!