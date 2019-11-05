Украина получит от Канады новую партию оружия

Украина

Канада поставит Украине партию снайперских винтовок. Ранее руководство двух стран приняло принципиальное решение о возможности поставок оборонного оружия и новейшей военной техники в Украину.

О поставках снайперского вооружения в интервью «Укринформу» заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, задержка с поставками возникла из-за партнеров, которые поставляют канадской стороне запасные части к оружию.

«Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине», — отметил он и добавил, что во время визиту в Канаду обсуждалось и создание специального механизма консультаций на уровне министров обороны. «Это позволило бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что — нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября», — подчеркнул дипломат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пост Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Украине займет Лариса Галадза, которая сменит работавшего у нас в стране с 2014 года Романа Ващука.





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