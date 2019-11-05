Нужна госпитализация: появилась тревожная информация об украинских узниках Кремля

Украина

Четверым узникам Кремля — крымским татарам, которых оккупационные власти бросили за решетку — требуется срочная медицинская помощь.

Как сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова, Джемиль Гафаров, который содержится в СИЗО Ростовской области (РФ), находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации.

У Сервета Газиева (также содержится в Ростовской области) — проблемы с кишечником и зубами, он также нуждается в срочной госпитализации.

Проблемы со здоровьем Энвера Омерова и Асана Яникова (находятся на территории аннексированного Крыма) требуют немедленного хирургического вмешательства.

«Срочно обратилась с соответствующей просьбой к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь», — пишет Людмила Денисова в соцсетях.

По ее словам, все четверо крымских татар были задержаны по подозрению в участии в религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», которая запретили российские власти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Олега Приходько.

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