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Нужна госпитализация: появилась тревожная информация об украинских узниках Кремля
Четверым узникам Кремля — крымским татарам, которых оккупационные власти бросили за решетку — требуется срочная медицинская помощь.
Как сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова, Джемиль Гафаров, который содержится в СИЗО Ростовской области (РФ), находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации.
У Сервета Газиева (также содержится в Ростовской области) — проблемы с кишечником и зубами, он также нуждается в срочной госпитализации.
Проблемы со здоровьем Энвера Омерова и Асана Яникова (находятся на территории аннексированного Крыма) требуют немедленного хирургического вмешательства.
«Срочно обратилась с соответствующей просьбой к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь», — пишет Людмила Денисова в соцсетях.
По ее словам, все четверо крымских татар были задержаны по подозрению в участии в религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», которая запретили российские власти.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Олега Приходько.
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