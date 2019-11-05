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Дождевые облака и апрельское солнце: синоптик дала прогноз на 6 ноября
«Апрельское» тепло, которое радует украинцев уже несколько дней, не покинет территорию страны и в среду, 6 ноября. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
В этот день дожди вероятны на западе и кое-где на севере Украины, на остальной территории будет сухо.
В течение дня в большинстве областей будет + 15 + 20 градусов, на юге до +22 градуса. В западных областях ожидается + 10 + 16 градусов.
Ветер — с юго-запада, порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.
В Киеве существенные осадки маловероятны, но небольшие дожди местами возможны. Тучи периодически будут закрывать солнце. Температура в столице — + 16 + 18 градусов.
По прогнозу Диденко, 7−8 ноября несколько похолодает, а в выходные температура воздуха снова повысится.
«Грейтесь, экономьте тепло и держите голову в равновесии при таких погодных круть-верть», — советует синоптик и публикует фото со спутника, на котором видно, что фронт передвинулся восточнее и часть Украины в дождевых облаках, а часть — в солнце.
О том, какая зима ожидает украинцев, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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