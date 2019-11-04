24.67 / 24.93 27.38 / 27.82
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Как в апреле": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

13:24 4 ноября 2019 39
Теплая осень
Инф. «ФАКТОВ»

Как и прогнозировалось ранее, начало нынешней недели принесло в Украину потепление, а вместе с ним ветер и сырость.

«Сыро, тепло и ветрено — основные действующие лица синоптического дня в Украине», — так характеризует погоду во вторник, 5 ноября, синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник через Украину будет проходить атмосферный фронт — «посол» сразу трех циклонов: Zend, Benedikt и Arne. «Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше — до нашего востока. Днем 5 октября дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди пройдут в Закарпатье. На остальной территории Украины — без существенных осадков», — сообщает синоптик.

Вместе с достаточно сильным ветром юго-западного направления, который ожидается теплым, дневная температура прогнозируется как в апреле: + 14 + 20 градусов, на западе и востоке — до + 11 + 16 градусов.

По прогнозам синоптика, в Киеве дождь наиболее вероятен ближайшей ночью, днем 5 ноября — без существенных осадков. Ветер будет порывистым. Температура воздуха ночью — до +11 + 13, днем около +15 градусов.

«Ближайшее похолодание ожидается в четверг, 7 ноября, но только на западе и севере Украины. Пока что греемся», — прогнозирует Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

Путин и Зеленский

Будет новый Майдан: Зеленского предостерегли от роковой ошибки в договоренностях с Путиным

икона

Казанской иконы Божьей матери: чего нельзя делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер