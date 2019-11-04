Общество и люди

"Как в апреле": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Как и прогнозировалось ранее, начало нынешней недели принесло в Украину потепление, а вместе с ним ветер и сырость.

«Сыро, тепло и ветрено — основные действующие лица синоптического дня в Украине», — так характеризует погоду во вторник, 5 ноября, синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник через Украину будет проходить атмосферный фронт — «посол» сразу трех циклонов: Zend, Benedikt и Arne. «Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше — до нашего востока. Днем 5 октября дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди пройдут в Закарпатье. На остальной территории Украины — без существенных осадков», — сообщает синоптик.

Вместе с достаточно сильным ветром юго-западного направления, который ожидается теплым, дневная температура прогнозируется как в апреле: + 14 + 20 градусов, на западе и востоке — до + 11 + 16 градусов.

По прогнозам синоптика, в Киеве дождь наиболее вероятен ближайшей ночью, днем 5 ноября — без существенных осадков. Ветер будет порывистым. Температура воздуха ночью — до +11 + 13, днем около +15 градусов.

«Ближайшее похолодание ожидается в четверг, 7 ноября, но только на западе и севере Украины. Пока что греемся», — прогнозирует Наталья Диденко.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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