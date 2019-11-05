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Украина

СБУ и ГБР устроили обыски в Ужгороде: что об этом известно

11:48 5 ноября 2019 50
Госбюро расследований
Инф. «ФАКТОВ»

В Ужгороде (Закарпатская область) сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят следственные действия в помещении городского совета. Ранее сообщалось об обысках на Львовской таможне, проводимых ГБР.

В Ужгородском горсовете, комментируя визит силовиков, уточнили, что следственные действия касаются выделения земельных участков в 2014 году городским советом предыдущего созыва.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве следователи главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с СБУ под процессуальном руководством прокуратуры города пришли с обысками в офисы бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, являвшегося соратником экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

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