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СБУ и ГБР устроили обыски в Ужгороде: что об этом известно
В Ужгороде (Закарпатская область) сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят следственные действия в помещении городского совета. Ранее сообщалось об обысках на Львовской таможне, проводимых ГБР.
В Ужгородском горсовете, комментируя визит силовиков, уточнили, что следственные действия касаются выделения земельных участков в 2014 году городским советом предыдущего созыва.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве следователи главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с СБУ под процессуальном руководством прокуратуры города пришли с обысками в офисы бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, являвшегося соратником экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...