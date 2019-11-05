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Украина

Засветившийся в Золотом российский депутат участвовал в оккупации Крыма (фото)

12:29 5 ноября 2019 122
Алексей Журавлев в Золотом
Инф. «ФАКТОВ»

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев, которого заметили на временно неподконтрольных территориях Донбасса в районе разведения войск у Золотого, в марте-феврале 2014 года приезжал в Крым перед его аннексией Российской Федерацией.

Об этом в соцсети пишет лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, опубликовавший соответствующие фото и призвавший украинских политиков не относиться к подобным «визитам» как к досадной мелочи.

«Ситуация очень схожа с крымскими событиями февраля-марта 2014 года. Среди тех, кто одновременно с российскими военными, как воронье, слетелся на крымскую землю, были депутаты Госдумы РФ, в числе которых был и Алексей Журавлев», — сообщает Рефат Чубаров.

Тем временем в МИД Украины выразили «решительный протест» против незаконной поездки депутата Госдумы на оккупированные территории Донбасса и добавили, что Журавлеву бессрочно запретили въезжать на территорию нашей страны.

«Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области», — говорится в заявлении МИД, Украины. Также дипломаты потребовали от России подтвердить факт поездки и объяснить ее цель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что визит Журавлева на Донбасс не останется без официальной реакции.

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