- 13:24 Дифтерия в Украине: опасное заболевание зафиксировали на Харьковщине
- 13:24 Кабмин представил проект обновленного Бюджета-2020: основные цифры
- 13:19 Лучше точно не будет: знаменитая актриса угасает от неизлечимой болезни
- 13:03 Застали полуголым в постели с ребенком: под Харьковом мужчина совращал малолетнюю племянницу
- 13:02 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:57 Под Киевом 15-летний зацепер получил ожог половины тела
- 12:53 Гонят, как штрафбат: в ВСУ рассказали о тактике боевиков под Водяным
- 12:37 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:34 Проходил спецподготовку в России: на Донбассе наказали артиллериста боевиков «ЛНР»
- 12:30 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Сент-Этьен»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:30 Жизнь Анджелины Джоли оказалась под угрозой: в чем причина
- 12:29 Засветившийся в Золотом российский депутат участвовал в оккупации Крыма
Гонят, как штрафбат: в ВСУ рассказали о тактике боевиков под Водяным
На Донбассе в районе Водяного (Волновахский район Донецкой области) в последнее время боевики активизировали попытки приблизиться к позициям украинских морпехов, но делают это, как утверждают бойцы, нехотя. Ранее сообщалось, что из-за обстрелов российско-оккупационных войск в Водяном не осталось ни одного неповрежденного дома.
«Подползают немного, особо не высовываясь, и обратно, к своим окопам. Типа „приказ выполнили, но ну его к черту“. Такое ощущение, что их насильно кто-то выгоняет, как штрафбатовцев во Вторую мировую», — рассказал один из украинских воинов.
Тем временем в штабе ООС отмечают, что ситуация в районе Водяного остается напряженной — в течение нескольких последних недель противник применял против ВСУ широкий арсенал вооружения — от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и ствольной артиллерии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале осени подразделение Объединенных сил в ответ на обстрел боевиками мирных кварталов населенного пункта Водяное 29 августа, уничтожили позицию российско-оккупационных войск, откуда велся огонь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!