Украина

Гонят, как штрафбат: в ВСУ рассказали о тактике боевиков под Водяным

На Донбассе в районе Водяного (Волновахский район Донецкой области) в последнее время боевики активизировали попытки приблизиться к позициям украинских морпехов, но делают это, как утверждают бойцы, нехотя. Ранее сообщалось, что из-за обстрелов российско-оккупационных войск в Водяном не осталось ни одного неповрежденного дома.

«Подползают немного, особо не высовываясь, и обратно, к своим окопам. Типа „приказ выполнили, но ну его к черту“. Такое ощущение, что их насильно кто-то выгоняет, как штрафбатовцев во Вторую мировую», — рассказал один из украинских воинов.

Тем временем в штабе ООС отмечают, что ситуация в районе Водяного остается напряженной — в течение нескольких последних недель противник применял против ВСУ широкий арсенал вооружения — от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и ствольной артиллерии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале осени подразделение Объединенных сил в ответ на обстрел боевиками мирных кварталов населенного пункта Водяное 29 августа, уничтожили позицию российско-оккупационных войск, откуда велся огонь.



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