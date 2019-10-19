- 14:04 Легкий рецепт варенья «слива в шоколаде»: просто и вкусно
- 13:53 Люди были беспомощны: увеличилось число погибших при прорыве дамбы в России
- 13:52 Спасатели достали кота, который шесть дней просидел в дымоходе похоронного бюро
- 13:47 Повышение стоимости проезда в метро на 1 гривну привело к массовым беспорядкам в Чили
- 13:14 Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая осень
- 13:05 На Одесщине подростки избили мужчину за сделанное замечание: пострадавший умер в больнице
- 13:03 «Пришлось учить детей не только словам, но и эмоциям»: боец АТО усыновил троих мальчиков
- 12:56 На Житомирщине учителя перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате: фото и видео с места событий
- 12:48 Эпопея с Brexit: Впервые за почти 40 лет Борис Джонсон заставил членов парламента собраться в субботу
- 12:32 Не осталось ни одного неповрежденного здания: появились свежие фото прифронтового Водяного
- 12:30 В России заживо сгорели шестеро детей: фото и видео с места трагедии
- 12:06 Начались увольнения прокуроров, которые вели дела Майдана: что об этом известно
Не осталось ни одного неповрежденного здания: появились свежие фото прифронтового Водяного
Село Водяное, которое находится недалеко от Мариуполя в Донецкой области, почти ежедневно вспоминается в сводках штаба операции Объединенных сил.
Российские оккупанты на этой неделе значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов наших позиций во всем Приазовье. При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.
Тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. В светлое время суток противник ведет провокации, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.
При этом, снаряды оккупантов попадают не только на позиции украинских военных, но и по жилым домам и объектам инфраструктуры.
Так, в Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушены или повреждены.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как живет оккупированный Донецк. А также писали о развлечениях, которые предлагают в оккупированном городе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»
После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...