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Украина

Не осталось ни одного неповрежденного здания: появились свежие фото прифронтового Водяного

12:32 19 октября 2019 103
разрушенный дом
Инф. «ФАКТОВ»

Село Водяное, которое находится недалеко от Мариуполя в Донецкой области, почти ежедневно вспоминается в сводках штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупанты на этой неделе значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов наших позиций во всем Приазовье. При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.

Тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. В светлое время суток противник ведет провокации, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.

При этом, снаряды оккупантов попадают не только на позиции украинских военных, но и по жилым домам и объектам инфраструктуры.

Так, в Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушены или повреждены.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как живет оккупированный Донецк. А также писали о развлечениях, которые предлагают в оккупированном городе.

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