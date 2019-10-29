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Происшествия

Полиция задержала извращенца, напавшего на 7-летнюю девочку под Киевом

20:43 29 октября 2019 257
Задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 29 октября, в Киеве полиция Обуховского отдела задержала педофила, который пытался развратить семилетнюю девочку прямо в подъезде ее дома. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Завершить преступление злоумышленнику помешал сосед девочки, который вышел на лестничную площадку. По описаниям был составлен фоторобот мужчины, начаты его розыски.

В итоге сотрудникам полиции удалось задержать извращенца. Он был обнаружен в том же Обуховском районе, где и пытался совершить преступление.

Ранее сообщалось, что в киевском троллейбусе мужчина показал половой орган девятилетней девочке, которая ехала со своей бабушкой. Извращенец не только продемонстрировал «причиндалы», но и эякулировал на ноги девочки. Воспользовавшись замешательством, педофил выбежал на остановке и скрылся.

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