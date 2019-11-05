В Украине появился онлайн-сервис для платных автономеров

Общество и люди

В сервисных центрах МВД, кроме возможности заказа индивидуального номерного знака на машину в онлайн-режиме, стал доступен еще один новый онлайн сервис. Теперь можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей, содержащих определенную комбинацию цифр. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Сообщается, что в свободном доступе на сайтах сервисных центров МВД (Главного и региональных) появился перечень свободных платных номерных знаков. Для удобства пользователей они сгруппированы по стоимости и адресам.

Найти «крутые» (платные) номера просто. В зависимости от места регистрации автомобиля, его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД и среди услуг выбрать «Номерные знаки: изготовление и хранение».

После этого в категории «Дополнительный сервис» выбрать «Наличие платных номерных знаков». На выбор будут предложены знаки по ценам и адресам, где они есть в наличии.

Забронировать номерной знак пока нельзя, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр.

После этого необходимо с пакетом документов прийти в сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак. С собой нужно иметь те же документы, которые необходимы для регистрации транспорта.

Напомним, с 31 июля вступило в силу постановление Кабмина об установлении стоимости индивидуальных номеров на легковой автомобиль.

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