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«Спасал от отчима»: под Киевом мужчина похитил из детсада сына (фото)
Во вторник, 5 ноября, в отделение полиции Белой Церкви обратилась женщина, которая заявила, что отец самовольно забрал ее 6-летнего сына из садика и повез в Одессу. Ранее дерзкое похищение было совершено в Киеве. О происшествии в Белой Церкви сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Правоохранители начали следственно-розыскные мероприятия. При отработке камер уличного видеонаблюдения удалось установить маршрут автомобиля. Ориентировку на легковушку передали патрулям. В результате остановить отца с сыном удалось уже в Черкасской области, в городе Умань.
Полицейским мужчина пояснил, что решил забрать сына, так как он якобы пожаловался, что его обижает сожитель матери.
Сейчас семья сейчас находится в отделении полиции. По поводу дальнейшего совместного воспитания сына беседу с родителями проведут работники ювенальной превенции.
Ранее сообщалось, что под Харьковом задержали мужчину, который оказывал знаки внимания 7-летней племяннице.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...