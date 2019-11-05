Происшествия

«Спасал от отчима»: под Киевом мужчина похитил из детсада сына (фото)

Во вторник, 5 ноября, в отделение полиции Белой Церкви обратилась женщина, которая заявила, что отец самовольно забрал ее 6-летнего сына из садика и повез в Одессу. Ранее дерзкое похищение было совершено в Киеве. О происшествии в Белой Церкви сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители начали следственно-розыскные мероприятия. При отработке камер уличного видеонаблюдения удалось установить маршрут автомобиля. Ориентировку на легковушку передали патрулям. В результате остановить отца с сыном удалось уже в Черкасской области, в городе Умань.

Полицейским мужчина пояснил, что решил забрать сына, так как он якобы пожаловался, что его обижает сожитель матери.

Сейчас семья сейчас находится в отделении полиции. По поводу дальнейшего совместного воспитания сына беседу с родителями проведут работники ювенальной превенции.

Ранее сообщалось, что под Харьковом задержали мужчину, который оказывал знаки внимания 7-летней племяннице.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter