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Покончить с "совком": в Украине хотят изменить систему трудоустройства людей с инвалидностью
Правительство Украины планирует отменить существующую систему градации инвалидности. Ранее сообщалось об увеличении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Об изменениях в градации инвалидности сообщает Цензор.НЕТ.
«Мы имплементируем в украинское законодательство Международный классификатор функциональности, он уже переведен на украинский язык, но до конца не проведена система его ратификации. С помощью МКФ мы хотим наконец-то избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен», — сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на пресс-конференции.
Она утверждает, что теперь вместо групп инвалидности будет рассчитываться процент потери трудоспособности, как рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. Третьякова считает, что эти изменения, вместе с пересмотром норм по трудоустройству граждан с частичной потерей трудоспособности, увеличат долю людей с инвалидностью на рынке труда.
Ранее сообщалось, что повышение в Украине трудового стажа сократило число тех, кто может рассчитывать на пенсию.
Фото: Олег Переверзев
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