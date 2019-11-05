24.60 / 24.85 27.30 / 27.70
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Покончить с "совком": в Украине хотят изменить систему трудоустройства людей с инвалидностью

16:00 5 ноября 2019 115
Галина Третьякова
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Украины планирует отменить существующую систему градации инвалидности. Ранее сообщалось об увеличении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Об изменениях в градации инвалидности сообщает Цензор.НЕТ.

«Мы имплементируем в украинское законодательство Международный классификатор функциональности, он уже переведен на украинский язык, но до конца не проведена система его ратификации. С помощью МКФ мы хотим наконец-то избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен», — сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на пресс-конференции.

Она утверждает, что теперь вместо групп инвалидности будет рассчитываться процент потери трудоспособности, как рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. Третьякова считает, что эти изменения, вместе с пересмотром норм по трудоустройству граждан с частичной потерей трудоспособности, увеличат долю людей с инвалидностью на рынке труда.

Ранее сообщалось, что повышение в Украине трудового стажа сократило число тех, кто может рассчитывать на пенсию.

Фото: Олег Переверзев

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ножки ребенка

«Успокоил» плачущего сына: отец до смерти забил 6-месячного ребенка

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Митяй

«Митяя» выгнали за пьянство: названа причина ухода Николая Добрынина из «Сватов»

ГТС

Прекращение транзита российского газа через Украину: министр энергетики сделал важное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер