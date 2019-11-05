Кабмин представляет обновленный Бюджет-2020: онлайн-трансляция

Украина

Правительство Алексея Гончарука представляет подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджет на 2020 год. Документ в первом чтении был принят 18 сентября. До 3 ноября Кабмин должен был доработать законопроект и представить на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что бюджет на 2020 год построен на базе действующей налоговой системы и повышения налогов в следующем году не предвидится.

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