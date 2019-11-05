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Деньги

Доллар снова подорожал: за сколько можно купить и продать валюту

8:53 5 ноября 2019 11
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины на 5 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Данные официального курса гривни по отношению к другим валютам приведены на сайте регулятора.

Доллар — 24,79 гривни за доллар, евро — 27,66 гривни за евро, российский рубль — 3,87 гривни за 10 российских рублей.

Минфин опубликовал данные по продаже валюты в банках и на черном рынке.

Напомним, аналитики прогнозировали, что на этой неделе курс доллара закрепится на отметке 24,60 грн/доллар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 5 ноября Нацбанк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассы банков, а также в системе онлайн-банкинга.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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