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Доллар снова подорожал: за сколько можно купить и продать валюту
Национальный банк Украины на 5 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Данные официального курса гривни по отношению к другим валютам приведены на сайте регулятора.
Доллар — 24,79 гривни за доллар, евро — 27,66 гривни за евро, российский рубль — 3,87 гривни за 10 российских рублей.
Минфин опубликовал данные по продаже валюты в банках и на черном рынке.
Напомним, аналитики прогнозировали, что на этой неделе курс доллара закрепится на отметке 24,60 грн/доллар.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 5 ноября Нацбанк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассы банков, а также в системе онлайн-банкинга.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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