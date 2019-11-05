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Ксения Собчак умилила сеть трогательным поздравлением от маленького сына (видео)
Известная российская телеведущая Ксения Собчак отмечает 38-й день рождения. Новый муж Константин Богомолов, эпатажная свадьба с которым состоялась в сентябре, нежно поздравил жену. Он опубликовал в Instagram романтичный пост, в котором назвал Ксению солнцем.
В сети Собчак поздравляют друзья и звездные коллеги. Именинница также показала, какой сюрприз для нее приготовил сын Платон, которого она родила в браке с бывшим мужем Максимом Виторганом. Белокурый малыш забавно прочитал стих и признался маме в любви. Видео поздравления Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.
«Я очень -очень счастливая❤ Спасибо всем, кто к этому счастью причастен», — написала под видео Ксения.
Сама Собчак встретила день рождения вместе с Богомоловым и друзьями на борту частного самолета. «В диком люксе», — уточнила Собчак, попивая шампанское и добавила, что так она еще праздник не отмечала.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как ярко отметила свой день рождения телеведущая Леся Никитюк — с танцами на столе и страстным поцелуем с Олей Поляковой.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.