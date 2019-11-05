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Происшествия

"А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение

16:37 5 ноября 2019 604
Похороны Кирилла
Инф. «ФАКТОВ»

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, произошедшем в Киевской области, неожиданное изменение — вместо подозрения в умышленном убийстве главному обвиняемому выдвинули подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Об этом сообщает УНН.

Всем четырем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова инкриминировали незаконное обращение с оружием. А патрульный Иван Приходько ранее также обвинялся в умышленном убийстве, но теперь подозрение смягчили до убийства по неосторожности. Он также обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, и в незаконном обращении с оружием.

Причиной изменения обвинения стал рикошет пули. Об этом директор ГБР Роман Труба заявил во время брифинга по результатам досудебного расследования, сообщает «Обозреватель»:

«Инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в камень, срикошетила, пролетела 33 метра и попала в голову мальчика», — отметил Труба.

Ранее сообщалось, что 31 мая 2019 года полицейские решили пострелять по банкам. Одна из пуль попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову, который 3 июня скончался от полученного ранения. По этому делу ГБР опросило более 50 свидетелей и провело десятки обысков. При этом не удалось найти оружие, из которого был совершен смертельный выстрел. Подозреваемые были арестованы на 60 суток без права внесения залога.

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