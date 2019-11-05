- 18:05 Центр Киева замер в пробках из-за масштабного потопа, маршруты общественного транспорта изменены
- 17:42 Голая муза: Марио Тестино раздел Кейт Мосс для знаменитой Towel series
- 17:39 В Одесском СИЗО подросток мучился две недели из-за неоказания помощи врачами изолятора
- 17:38 Лучше поздно, чем никогда: объявлен последний депутат-победитель на выборах в Раду
- 17:30 СБУ раскрыла еще одну крупную аферу в «Укроборонпроме»: первые подробности и фото
- 17:23 Танцевала для Топалова стриптиз: Регина Тодоренко раскрыла интимные подробности семейной жизни
- 17:22 Горячий потоп в центре Киева: из ям доставали провалившиеся автомобили
- 17:09 Эксперт назвал решение для энергообеспечения Луганщины: спеццена на газ или разблокирование поставок угля на ТЭС
- 17:04 День ангела Виктории: красивые поздравления и открытки
- 17:01 Госпитализация похудевшего на 100 килограммов Семчева: появились новые подробности
- 16:42 Асфальт плавился, как сыр: центр Киева залило кипятком
- 16:37 "А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение
"А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение
В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, произошедшем в Киевской области, неожиданное изменение — вместо подозрения в умышленном убийстве главному обвиняемому выдвинули подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Об этом сообщает УНН.
Всем четырем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова инкриминировали незаконное обращение с оружием. А патрульный Иван Приходько ранее также обвинялся в умышленном убийстве, но теперь подозрение смягчили до убийства по неосторожности. Он также обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, и в незаконном обращении с оружием.
Причиной изменения обвинения стал рикошет пули. Об этом директор ГБР Роман Труба заявил во время брифинга по результатам досудебного расследования, сообщает «Обозреватель»:
«Инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в камень, срикошетила, пролетела 33 метра и попала в голову мальчика», — отметил Труба.
Ранее сообщалось, что 31 мая 2019 года полицейские решили пострелять по банкам. Одна из пуль попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову, который 3 июня скончался от полученного ранения. По этому делу ГБР опросило более 50 свидетелей и провело десятки обысков. При этом не удалось найти оружие, из которого был совершен смертельный выстрел. Подозреваемые были арестованы на 60 суток без права внесения залога.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.