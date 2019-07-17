Украина

Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: в деле появился третий подозреваемый

Государственное бюро расследований объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Об этом сообщил директор бюро Роман Труба.

«Только что объявлено подозрение одному из участников, который не просто присутствовал, а также использовал оружие и осуществлял выстрелы из этого оружия. Объявлено подозрение третьему участнику и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Труба, сообщает «Украинская правда».

Он не уточнил, о ком именно идет речь, но добавил, что на данный момент с этим человеком проводят следственные действия. По словам Трубы, по состоянию на сейчас в этом деле допросили 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых, однако оружие, из которого застрелили 5-летнего ребенка, до сих пор не нашли.

«Нами назначено более 10 судебных экспертиз: судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, взрывотехнические. Проведено 8 следственных экспериментов. Получены все возможные видеозаписи с камер наблюдения. С привлечением лиц водолазного состава ГСЧС были обследованы все водоемы в Переяславе-Хмельницком и прилегающих территориях», — сказал Труба.

По его словам, ГБР получило дело об убийстве ребенка правоохранителями только через сутки после преступления.

«Этот период времени был использован преступниками с последующей целью — это был период, когда можно было спутать версии и спрятать или уничтожить орудие преступления», — сказал Труба.

Он также подчеркнул, что следствию пока неизвестно, кто именно из трех подозреваемых убил ребенка.

«Именно отсутствие орудия совершения преступления в настоящее время не дает нам возможности окончательно установить, чей выстрел был смертельный», — подытожил Труба.

Как писали «ФАКТЫ», ранее защитники других двух, подозреваемых в умышленном убийстве 5-летнего Кирилла, подали апелляционные жалобы на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое полицейских — Иван Приходько и Владимир Петровец — решили и пострелять по банкам. Попавший под пулю 5-летний Кирилл Тлявов получил серьезное ранение головы и 3 июня скончался. 4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал обоих подозреваемых на два месяца без права на внесение залога.

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