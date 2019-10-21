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Регина Тодоренко взволновала поклонников беременным животиком (фото)
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно жаловалась на то, что поправилась на три килограмма, взволновала поклонников фото с внушительным животиком.
Так, Тодоренко поздравила в Instagram с днем рождения своего брата, добавив снимок с ним.
«Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденных супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно», — написала она.
На фото брат и сестра позируют на фоне моря. «Регина, ты беременна?», «Регина в положении?», «Ты опять беременна???», «Опять беременна?» — всполошились поклонники.
Многие считают, что телеведущая просто опубликовала старое фото. Но некоторые уверены: Регина решила родить братика или сестричку старшему сыну, чтобы «отстреляться и заниматься карьерой».
Кстати, карьерой Тодоренко занимается и сейчас весьма успешно, а недавно получила престижную премию в Москве.
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