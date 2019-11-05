- 18:05 Центр Киева замер в пробках из-за масштабного потопа, маршруты общественного транспорта изменены
- 17:42 Голая муза: Марио Тестино раздел Кейт Мосс для знаменитой Towel series
- 17:39 В Одесском СИЗО подросток мучился две недели из-за неоказания помощи врачами изолятора
- 17:38 Лучше поздно, чем никогда: объявлен последний депутат-победитель на выборах в Раду
- 17:30 СБУ раскрыла еще одну крупную аферу в «Укроборонпроме»: первые подробности и фото
- 17:23 Танцевала для Топалова стриптиз: Регина Тодоренко раскрыла интимные подробности семейной жизни
- 17:22 Горячий потоп в центре Киева: из ям доставали провалившиеся автомобили
- 17:09 Эксперт назвал решение для энергообеспечения Луганщины: спеццена на газ или разблокирование поставок угля на ТЭС
- 17:04 День ангела Виктории: красивые поздравления и открытки
- 17:01 Госпитализация похудевшего на 100 килограммов Семчева: появились новые подробности
- 16:42 Асфальт плавился, как сыр: центр Киева залило кипятком
- 16:37 "А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение
Голая муза: Марио Тестино раздел Кейт Мосс для знаменитой Towel series (фото)
Легендарный Марио Тестино снова снял для своей знаменитой Towel series (серии с полотенцами) Кейт Мосс, которая недавно удивила пикантными фото.
Это 154-й снимок в серии, которую придумал Тестино несколько лет назад. Первый снимок в Towel series был Кейт Мосс.
«Когда я только начал пользоваться Instagram, я был на съемках с Кейт Мосс и увидел ее в раздевалке, когда она только вышла из душа. Она была в халате, с полотенцем на голове и я решил запечатлеть и выложить в сеть этот момент», — рассказывал Тестино.
Он считает Кейт своей музой. И его муза снизошла и сняла халат. 154-й снимок серии показывает Мосс во всей красе.
Кстати, для этой серии снялось много знаменитостей. Модели мечтают попасть в объектив Тестино. Его фото прославили Жизель Бюндхен, Майли Сайрус, Кэндис Свейнпол и многих других, но Мосс осталась любимой моделью.
Напомним, что недавно Тина Кароль попыталась повторить фото Кейт Мосс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.