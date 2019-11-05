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Голая муза: Марио Тестино раздел Кейт Мосс для знаменитой Towel series (фото)

17:42 5 ноября 2019 107
Кейт Мосс
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Легендарный Марио Тестино снова снял для своей знаменитой Towel series (серии с полотенцами) Кейт Мосс, которая недавно удивила пикантными фото.

Кейт Мосс

Это 154-й снимок в серии, которую придумал Тестино несколько лет назад. Первый снимок в Towel series был Кейт Мосс.

«Когда я только начал пользоваться Instagram, я был на съемках с Кейт Мосс и увидел ее в раздевалке, когда она только вышла из душа. Она была в халате, с полотенцем на голове и я решил запечатлеть и выложить в сеть этот момент», — рассказывал Тестино.

Мосс

Он считает Кейт своей музой. И его муза снизошла и сняла халат. 154-й снимок серии показывает Мосс во всей красе.

Кстати, для этой серии снялось много знаменитостей. Модели мечтают попасть в объектив Тестино. Его фото прославили Жизель Бюндхен, Майли Сайрус, Кэндис Свейнпол и многих других, но Мосс осталась любимой моделью.

Напомним, что недавно Тина Кароль попыталась повторить фото Кейт Мосс.

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