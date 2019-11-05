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Центр Киева замер в пробках из-за масштабного потопа, маршруты общественного транспорта изменены
Во вторник, 5 ноября, в Киеве произошел масштабный порыв трубопроводов горячей воды. Об этом сообщает Информатор.
В двух местах на проезжей части провалился асфальт. Окрестности перекрестка Шота Руставели и Саксаганского окутаны паром, а в образовавшиеся ямы провалилось два автомобиля.
В результате из-за аварии трубопровода центр Киева сковали 7-балльные пробки, а общественный транспорт столицы был вынужден изменить пути следования. Изменены маршруты автобусов линии 69, а также троллейбусов маршрутов: 3, 9, 12, 14, 40, 40К.
Актуальное движение транспорта:
• автобусы № 69 до улицы Тарасовской;
• троллейбусы № 3 и № 9 до ж/д вокзала «Южный»;
• троллейбусы № 40 и № 40К до Железнодорожного массива;
• троллейбусы № 12 до станции метро «Лыбидская»;
• троллейбусы № 14 до станции метро «Дворец Спорта»
Ранее сообщалось, что в Киеве из трещин в асфальте достают провалившиеся автомобили.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!