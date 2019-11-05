- 19:38 Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку
- 19:35 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:32 «Доктор Сон» по Стивену Кингу и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:24 По 10 тысяч гривен за кило: Киркоров похвастался гантелями от Луи Виттон
- 19:15 Есть что показать: Настасья Самбурская взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье
- 19:06 Пункт пропуска "Каланчак" на админгранице с Крымом временно закроют: что произошло
- 19:06 Семейные разборки по-одесски: под зданием суда подожгли машину с женщиной в салоне
- 18:35 «Если бы меня реже предавали…»: откровенное признание героини реалити «Наречена для тата»
- 18:31 Хотелось провалиться сквозь землю: известный шоумен рассказал о шокирующей выходке MARUV на закрытой вечеринке
- 18:28 Семья Трампа планировала построить в Украине фешенебельные гостиницы, но план провалился, — СМИ
- 18:27 «Ливерпуль» – «Генк»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 18:25 ГБР предъявило обвинение пяти высшим чинам Минобороны во главе с генерал-майором
Семейные разборки по-одесски: под зданием суда подожгли машину с женщиной в салоне (фото, видео)
Во вторник, 5 ноября, в Одессе возле здания Киевского районного суда злоумышленники подожгли автомобиль «Ауди А-8», в котором в это время находилась женщина. Ранее на Одесщине мужчина сжег машину таможенника. О происшествии возле суда сообщает «Думская».
«Два года назад у моей подзащитной муж похитил ребенка — малышу был тогда год и десять месяцев. С тех пор мама ребенка пытается его вернуть, а ее бывший муж неоднократно угрожал ей, в том числе физической расправой», — рассказал адвокат хозяйки автомобиля Юрий Каникаев.
Женщина приехала в Киевский суд со своей матерью. Она пошла на заседание, а мать осталась сидеть в машине. В это время к салону подбежали двое мужчин в балаклавах и капюшонах — они облили капот зажигательной смесью и скрылись.
К счастью, женщина выскочила из салона и не пострадала. Вскоре полиция задержала одного злоумышленника, второму удалось скрыться.
Ранее сообщалось, что под Николаевом кассир ради спасения мужа сожгла игровой зал.
Фото: «Думская»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..