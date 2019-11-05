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Происшествия

Семейные разборки по-одесски: под зданием суда подожгли машину с женщиной в салоне (фото, видео)

19:06 5 ноября 2019 96
Горящая машина
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 5 ноября, в Одессе возле здания Киевского районного суда злоумышленники подожгли автомобиль «Ауди А-8», в котором в это время находилась женщина. Ранее на Одесщине мужчина сжег машину таможенника. О происшествии возле суда сообщает «Думская».

«Два года назад у моей подзащитной муж похитил ребенка — малышу был тогда год и десять месяцев. С тех пор мама ребенка пытается его вернуть, а ее бывший муж неоднократно угрожал ей, в том числе физической расправой», — рассказал адвокат хозяйки автомобиля Юрий Каникаев.

Женщина приехала в Киевский суд со своей матерью. Она пошла на заседание, а мать осталась сидеть в машине. В это время к салону подбежали двое мужчин в балаклавах и капюшонах — они облили капот зажигательной смесью и скрылись.

К счастью, женщина выскочила из салона и не пострадала. Вскоре полиция задержала одного злоумышленника, второму удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что под Николаевом кассир ради спасения мужа сожгла игровой зал.

Фото: «Думская»

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