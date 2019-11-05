Под Одессой школьник выпрыгнул с 16-го этажа, оставив предсмертную записку

Происшествия

Вечером во вторник, 5 ноября, в городе Черноморске возле одного из многоэтажных домов нашли тело молодого человека. Как сообщили в полиции, ученик одиннадцатого класса выпрыгнул с балкона 16-го этажа жилого дома. В личных вещах погибшего была предсмертная записка. По предварительным данным, явных признаков насилия на его теле нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины, которые привели к трагическим событиям, решается вопрос о ее правовой квалификации.

По месту жительства и учебы парень характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе нашли повешенной на улице 13-летнюю девочку. Как и в случае с покончившим с собой юношей, судя по всему, она совершила самоубийство.

Между тем в Одессе суд отправил в СИЗО без права выхода под залог 15-летнего подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней школьницы Дарины Дробот. В Одессе обсуждают жуткие подробности этого преступления, а также то, что Дарина и ее предполагаемый убийца встречались уже длительное время. Родные девушки не верят, что зверское убийство мог совершить один человек. Известно также, что подозреваемый дважды проходил курс в скандально известном детском центре реабилитации в Одессе.

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