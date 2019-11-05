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«Топ-шаурма» с мышами: в Харькове в витрине киоска замечен жирный грызун (видео)
В Харькове пользователи сети заметили в одном из киосков по продаже шаурмы наглую мышь или крысу, которая с удовольствием откусывает ломтики любимого «перекуса» президента и его команды.
Видео бесстрашного грызуна разместили в одной из групп FB.
«Вот такая восхитительная будет шаурма»,— говорит за кадром автор видео.
Подпись под роликом гласит, что действие происходило в киоске возле станции метро «Студенческая» на Салтовке.
Как можно понять по видео, грызун средней упитанности совершенно не смущается взглядов прохожих и уверенно прикладывается к еде: похоже, делать ему это не впервой.
Вероятно, хозяева киоска являются поклонниками крысы-повара Реми из популярного мультфильма «Рататуй» и не видят в появлении мыши или крысы ничего предосудительного, но большинству жителей Харькова такие сравнения вряд ли придутся по душе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в начале сентября в Одессе полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления шаурмой в торговом павильоне в поселке Авангард Овидиопольского района. Кроме того, массовое отравлении шаурмой произошло и в Киеве — на улице Борщаговской. На больничные койки попали студенты одного из вузов. А ранее люди отравились в Днепре, где мясо поднимали прямо с пола.
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