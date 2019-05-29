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Общество

Шаурма так шаурма: Зеленский с главой АП Богданом сфоткался на заправке (фото)

15:48 29 мая 2019 222
мужчины
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, который сегодня вылетает во Львовскую область на шахту «Лесная», где погибли два горняка, по пути в аэропорт сфотографировался с членами своей команды на автозаправке Socar, где все выпили кофе и перекусили шаурмой.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не „забронзоветь“, не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! # ШаурмаТакШаурма», — написал президент.

Позже в сети появились другие фото, где Зеленский и его спутники находятся в кафе. Их опубликовал Sébastien Gobert.

«Я сказал Нильсу Акерманну, что Socar — лучшее место для шашлыка в Украине. Оказывается, я не единственный, кто так думает», — подписал он снимки.

Напомним, в день Киева президент Владимир Зеленский признался в любви к столице. Он поделился первыми воспоминаниями от Киева — запахом лип и шаурмы у метро, считая, что это делает Киев Киевом. Пользователи возмутились тем, что шаурма стала символом Киева. Тем более, что в 2003 году, когда Зеленский переехал в Киев, возле столичных станций метро не было шаурмы, тогда в тренде были хот-доги. Некоторые фолловеры с иронией предложили немного изменить герб Киева, поместив в руку архангела Михаила шаурму.

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