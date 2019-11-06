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“Наряд-отпад”: Лобода взволновала фанатов глубоким декольте (видео)
Популярная украинская певица Светлана Лобода разместила в сети ролик, на котором показала, как в домашней обстановке примеряет вычурный наряд, демонстрируя при этом эффектное подтянутое тело.
В ходе примерки певица начала танцевать и «нечаянно» распахнула «мундир» с эполетами, под которым, как оказалось, не было бюстгальтера. На чем держался ее комбинезон, не совсем понятно, но грудь звезды при этом показалась «на три четверти».
«Обычный вечерок»,— подписала видео Светлана.
Пользователи пришли в восторг от «шалостей» певицы.
Тон дискуссии задала жена Александра Реввы Анжелика.
«Блин. ну тебя! Экран лопнул», — написала она в шутливой форме.
Фанаты горячо поддержали ее: «БоммМба», «Моя любовь», «Самая клевая девчонка России!», Самая стильная! Самая гламурная!", «Наряд-отпад», «Огонь», «Шикарная», «Блестящая и шикарная», «True Diva», «Как всегда прекрасна», «Круто», «Красотка».
Характерно, что среди комментов не было злобных посланий от хейтеров, а сам пост в течение нескольких часов набрал более трехсот тысяч просмотров.
Как ранее писали «ФАКТЫ», Светлана Лобода, которой часто приписывают роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, отпраздновала с ним свой день рождения. В Instagram певица, которой исполнилось 37 лет, опубликовала фото праздничной вечеринки. На сам праздник пригласили команду певицы и ее друзей.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?