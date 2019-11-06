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Выжила благодаря конфетам: в Эгейском море спасли туристку, которая провела два дня в надувной лодке
Чудесное спасение зафиксировано в Греции в воскресенье: береговая охрана спасла 45-летнюю женщину из Новой Зеландии, которая почти два дня плавала на надувной резиновой лодке в Эгейском море.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на издание Ekathimerini.
«Греческая береговая охрана в воскресенье спасла 45-летнюю новозеландскую туристку, которая 2 дня плавала в Эгейском море на надувной лодке и смогла выжить», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что женщина по имени Кушила Стейн отдыхала на паруснике у греческого острова Фолегандрос и села на надувную лодку около полудня 1 ноября, чтобы пополнить запасы. Через день греческие власти предупредили, что она пропала без вести.
Нашли туристку в воскресенье утром примерно в 40 морских милях к юго-западу от Фолегандроса, недалеко от острова Крит. В поисковой операции были задействованы семь судов береговой охраны, три частных катера, самолет и вертолет.
Сама туристка заявила в порту Ираклион на Крите, что ее лодку «сдуло в море». Находясь в море, она ела конфеты и благодаря этому перетерпела голод.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе на Херсонщине водной полиции удалось спасла девушку на надувном матрасе, которую волны отнесли за километр от берега. Инцидент произошел в районе населенного пункта Геническая горка. По словам полицейских, девушка была полностью истощена и не могла добраться до берега самостоятельно.
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