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Украина

До Нового года: Рябошапка рассказал, когда могут появиться новые производства в отношении нардепов

4:14 6 ноября 2019 12
Руслан Рябошапка
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал открытие уголовных производств, в которых фигурантами могут стать народные депутаты. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

На вопрос журналиста, планируются ли или есть ли уже в работе производства, где фигурируют другие нардепы этого созыва, генпрокурор ответил утвердительно.

«Думаю, что будут (производства — ред.) до Нового года», — заявил Рябошапка.

При этом генпрокурор уточнил, что пока что в делах не фигурируют нардепы от «Слуги народа» — на данный момент проверяется факт переписки Медяника и открыто производство по ситуации с финансовым комитетом.

Кроме того, силы ведомства сейчас концентрируются на производстве против нардепа Дубневича. Результатом этого может стать изменение подозрения или оглашение дополнительного подозрения.

Напомним, что 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа 7, 8 и 9 созывов Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн «Укрзализныци». По данным следствия, Дубневич на посту председателя парламентского комитета организовал схему и пролоббировал выделение средств УЗ на закупку стрелочной продукции, а затем с сообщниками организовал закупку по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

31 октября Верховная рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность. В зале Совета Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание и арест Дубневича.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Ярослав Дубневич, которому грозит арест и содержание под стражей, не видит возможности уплатить залог в 100 млн гривен. Нардеп будет подавать апелляцию и добиваться разумной суммы.

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