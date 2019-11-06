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Украина

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

5:25 6 ноября 2019 480
Офис президента
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский отдал распоряжение министру социальной политики Юлии Соколовской внести изменения в механизм назначения пенсий. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

В частности, в ходе встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, состоявшейся в Офисе Президента, глава государства подчеркнул, что Минсоцполитики должно обеспечить назначение пенсий украинцам по достижению ими пенсионного возраста без обращения граждан в органы социальной защиты.

Также чиновников обязала обеспечить введение сервиса получения справок с помощью специального мобильного приложения, при этом все изменения должны быть проведены до конца текущего года.

Кроме того, Министерству здравоохранения на встрече было поручено до февраля запустить Единую государственную информационную систему трансплантации, а Министерству образования и науки — до конца года сформировать законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и запустить Национальный фонд исследований.

В свою очередь, Министерству культуры, молодежи и спорта вменили в обязанность до конца года разработать законопроект об информационном пространстве Украины, а Министерству развития общин и территорий Украины — до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Министерству юстиции — внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд уже разработал собственное мобильное приложение, с помощью которого гражданин может следить за своим страховым стажем, отчислениями, контролировать уплату страховых взносов.

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