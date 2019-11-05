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Украина

Зеленский наградил защитников Украины: полный список

14:21 5 ноября 2019 104
ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении государственными наградами военнослужащих «за личное мужество и самоотверженные действия по защите государственного суверенитета и территориальной целостности» страны. Ранее Зеленский вручил госнаграды государственные награды пятерым бойцам 92-й бригады.

Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звезду Героя Украины вручили родным украинского военного Андрея Волоса, который 28 июня 2019 года закрыл собой раненого офицера и погиб от пули снайпера боевиков.

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