Зеленский наградил защитников Украины: полный список

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении государственными наградами военнослужащих «за личное мужество и самоотверженные действия по защите государственного суверенитета и территориальной целостности» страны. Ранее Зеленский вручил госнаграды государственные награды пятерым бойцам 92-й бригады.

Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звезду Героя Украины вручили родным украинского военного Андрея Волоса, который 28 июня 2019 года закрыл собой раненого офицера и погиб от пули снайпера боевиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter