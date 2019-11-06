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Шоу-бизнес

«Что-то в ней было фальшиво»: Заворотнюк заподозрили в неискренности

6:25 6 ноября 2019 753
Заворотнюк и Жингунов
Инф. «ФАКТОВ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, оставила большой след в жизни продюсера и актера Сергея Жигунова: они встречались два года и расстались после закрытия сериала «Моя прекрасная няня» в 2009 году. Об этом напоминает «Собседник».

О подробностях отношений Анастасии и Сергея представителям издания рассказал сосед Жигунова по даче Сергей Заграевский.

По его словам, актер и его прекрасная возлюбленная часто устраивали «ночные посиделки с друзьями» и много пели. При этом сосед уверен, что Жигунов любил Заворотнюк.

«А вот любила ли она его, другой вопрос. Настя сейчас тяжело больна, поэтому я не могу ничего плохого говорить про нее. Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним!» — заявил Заграевский, пытаясь объяснить странное поведение звезды.

Он вспоминает, что «прекрасная няня» всегда вела себя приветливо и мило, постоянно улыбалась и никогда не проявляла признаков недовольства. Иногда на дачу Жигунова актриса приезжала со своей мамой.

«Было видно, что Настя старалась понравиться соседям. Понимала, что с Сережей мы старинные друзья. В принципе Заворотнюк оставляла впечатление очень милого человека с безукоризненным поведением», — рассказал сосед Жигунова.

Когда продюсер и актриса расстались, Сергей актер решил продать загородный дом, хотя он вложил в него много денег. «Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней», — предположил Сергей Заграевский.

Как известно, после романа с «прекрасной няней» Жигунов вернулся к жене. Вера Новикова простила актера и согласилась повторно выйти за него замуж.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России впервые открыто подтвердили, что у актрисы Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание. Слухи о том, что «няня Вика» лечится от рака, ходили давно, но и семья, и друзья актрисы предпочитали не говорить напрямую о диагнозе. Теперь же коллеги мужа Заворотнюк организовали открытый сбор средств в помощь Анастасии и другим онкобольным.

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