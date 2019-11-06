24.38 / 24.63 26.86 / 27.24
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День ангела Анастасии: красивые поздравления и яркие открытки

15:51 10 ноября 2019 29
Именины Анастасии
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 11 ноября, церковь почитает память Анастасии Римляныни (Овечницы), а свой День ангела празднуют Анастасии, Насти, Настасьи.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений для именинниц. Отметим, что поздравлять Анастасий с именинами можно и 12 ноября.

День Анастасии

Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!

День Анастасии

***
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.

День Анастасии
***
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою

День Анастасии

***
Поздравляю тебя, Настя,
С именинным славным днем.
Столько нежности глубокой
В славном имени твоем.

Пожелаю благосклонных
Я всегда к тебе небес.
Пусть опустит тебе ангел
Благости святой венец.

День Анастасии

***
Наступили именины,
Поздравления все в силе,
Поздравляем мы Настену
С Днем святой Анастасии.

Пусть заступница святая,
В тех делах тебе поможет,
Где печаль или сомненье
Твое сердце сильно гложет.

***
Настенька, любимая,
С Днем ангела тебя!
Ты самая красивая,
Пусть улыбочка твоя
Ярким светом разольется,
Озарив собой весь мир,
Да будет жизнь твоя, как пир,
И ржавчиной да не возьмется
Броня от бури и потерь,
Пусть все в жизни удается,
А счастье пусть рекою льется,
Все будет хорошо, поверь!

День Анастасии
Напомним, что в этот день именины отмечают и Викторы. Рекомендуем посмотреть подборку поздравлений для них.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Виталина и Прохор

«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)

Богомолов и Собчак

"Из-под носа увел": Богомолов не дал известному артисту жениться на Собчак

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Робин Кроуфорд и Уитни Хьюстон

Любовница Уитни Хьюстон впервые рассказала всю правду об их отношениях (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер