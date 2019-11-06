День ангела Анастасии: красивые поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В понедельник, 11 ноября, церковь почитает память Анастасии Римляныни (Овечницы), а свой День ангела празднуют Анастасии, Насти, Настасьи.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений для именинниц. Отметим, что поздравлять Анастасий с именинами можно и 12 ноября.

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

***

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.



***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

***

Поздравляю тебя, Настя,

С именинным славным днем.

Столько нежности глубокой

В славном имени твоем.

Пожелаю благосклонных

Я всегда к тебе небес.

Пусть опустит тебе ангел

Благости святой венец.

***

Наступили именины,

Поздравления все в силе,

Поздравляем мы Настену

С Днем святой Анастасии.

Пусть заступница святая,

В тех делах тебе поможет,

Где печаль или сомненье

Твое сердце сильно гложет.

***

Настенька, любимая,

С Днем ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!



Напомним, что в этот день именины отмечают и Викторы. Рекомендуем посмотреть подборку поздравлений для них.

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