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День ангела Анастасии: красивые поздравления и яркие открытки
В понедельник, 11 ноября, церковь почитает память Анастасии Римляныни (Овечницы), а свой День ангела празднуют Анастасии, Насти, Настасьи.
«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений для именинниц. Отметим, что поздравлять Анастасий с именинами можно и 12 ноября.
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
***
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.
***
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
***
Поздравляю тебя, Настя,
С именинным славным днем.
Столько нежности глубокой
В славном имени твоем.
Пожелаю благосклонных
Я всегда к тебе небес.
Пусть опустит тебе ангел
Благости святой венец.
***
Наступили именины,
Поздравления все в силе,
Поздравляем мы Настену
С Днем святой Анастасии.
Пусть заступница святая,
В тех делах тебе поможет,
Где печаль или сомненье
Твое сердце сильно гложет.
***
Настенька, любимая,
С Днем ангела тебя!
Ты самая красивая,
Пусть улыбочка твоя
Ярким светом разольется,
Озарив собой весь мир,
Да будет жизнь твоя, как пир,
И ржавчиной да не возьмется
Броня от бури и потерь,
Пусть все в жизни удается,
А счастье пусть рекою льется,
Все будет хорошо, поверь!
Напомним, что в этот день именины отмечают и Викторы. Рекомендуем посмотреть подборку поздравлений для них.
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