Именины Анастасии: душевные поздравления, открытки, смс

Общество и люди

11 и 12 ноября, в понедельник и вторник, именины празднуют Анастасии. Именно в эти дни в церкви вспоминается Анастасия Римляныня, Солунская (Фессалоникийская), преподобномученица.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для именинниц.

Есть праздник славный христианский,

Святой Анастасии день,

Наполнен он теплом и светом,

Любую озаряет тень.

Поздравить хочется сердечно

Сегодня всех Анастасий,

Пусть ваше счастье будет вечным,

Должна удача в дом прийти.

***

Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

***

В славный день Святой Анастасии

Истово ты Богу помолись.

Встарь она, как многие святые,

Отдала служению всю жизнь.

Мы попросим Бога дать нам силы

Жить во благо, веровать, любя.

Помолись за нас Анастасия,

Здесь всем миром молим мы тебя.

***

Анастасия — гордость, красота!

Величия сила, магии подобна.

Кровей ты царских, светишь как звезда.

Всегда скромна, прекрасна, благосклонна.

Анастасия — музыкой звучит

В моей душе прекрасное столь имя.

Анастасия — пусть благословит

Тебя судьба вовеки и отныне.

Анастасия — в этот день и час

Сияй ты ярче тысячи созвездий.

Анастасия — этот мир для нас

И мы с тобой навеки будем вместе!

***

Настя, Настенька, Настасья —

Как ласкает имя слух!

Пожелать хочу я счастья,

Чтоб не знала бед, разлук.

В День Святой Анастасии,

Что хранит тебя всегда,

Желаю быть всегда красивой,

Не знать печалей никогда.

Ведь не зря довольно часто

Про Настену мы прочтем

В старых добрых детских сказках.

С Анастасии светлым днем!

Отметим, что 11 ноября именины отмечают и Викторы. Рекомендуем посмотреть подборку поздравлений для них.

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