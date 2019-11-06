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Еле стоял на ногах и угрожал уволить патрульных: в Киеве на "пьяной" езде поймали прокурора (видео)
В Киеве, на проспекте Победы патрульные остановили нетрезвого водителя «Ауди», который представился сотрудником прокуратуры и угрожал правоохранителям. Ранее в столице за вождение в пьяном виде задерживали прокурора Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры.
Видео беседы патрульного и водителя"Ауди" в сеть выложил ресурс «dtp.kiev.ua». «Проспект победы, поворот на Гарматную. Остановили пьяного прокурорского, еле стоит на ногах, машет корочками, угрожает патрульным», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные полицейские поймали следователя Государственного бюро расследований на вождении автомобиля в пьяном виде.
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