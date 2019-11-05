- 11:56 В России пациентку больницы умыли половой тряпкой: в сеть попало шокирующее видео
- 11:51 «Шахтер» в Лиге чемпионов и финал боксерской суперсерии: расписание спортивных трансляций на 5–10 ноября
- 11:49 Стильная штучка: Настя Каменских показала стройные ножки в мини
- 11:48 СБУ и ГБР устроили обыски в Ужгороде: что об этом известно
- 11:44 Где в Киеве с 5 по 10 ноября будут работать продуктовые ярмарки (адреса)
- 11:40 Кабмин представляет обновленный Бюджет-2020: онлайн-трансляция
- 11:38 Смертельное ДТП под Киевом: в сеть попало видео с места происшествия
- 11:38 Цветные блинчики «Счастливый день»: легкий рецепт, быстро и вкусно
- 11:34 «Прокатили» на капоте: в Киеве девушка поплатилась за собственную беспечность
- 11:25 «Успокоил» плачущего сына: отец до смерти забил 6-месячного ребенка
- 11:21 В Киеве закрывали центральные станции метро: что произошло
- 11:10 «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Стильная штучка: Настя Каменских показала стройные ножки в мини (фото)
Звездные супруги Потап и Настя Каменских после отдыха на Карибском море в Мексике с новыми силами приступили к работе. Они отправились в Мехико, где принялись за раскрутку нового хита NK Elefante, клип на который уже набрал более 7 млн просмотров.
На своей странице в Instagram Настя рассказала, что стала гостьей популярной утренней программы на телевидении «Cuídate de la cámara». Певица появилась в студии в стильном неоновом образе — яркой салатовой кофте и модном мини-платье с широким поясом. Певица подчекнула тонкую талию и показала стройные ножки. Дополнила образ очками с пантерами на стеклах.
Поклонники певицы в комментариях отмечают, что выглядит она роскошно.
Супругу сопровождает Алексей Потапенко. Кстати, он еще больше похудел.
Напомним, даже на отдыхе Потап и Настя не забывают о спорте. Настя Каменских на курорте показала стильные образы в сапогах и купальниках, а также горячими снимками в джунглях.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская сверкнула грудью в прозрачной майке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...