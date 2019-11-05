Стильная штучка: Настя Каменских показала стройные ножки в мини (фото)

Шоу-бизнес

Звездные супруги Потап и Настя Каменских после отдыха на Карибском море в Мексике с новыми силами приступили к работе. Они отправились в Мехико, где принялись за раскрутку нового хита NK Elefante, клип на который уже набрал более 7 млн просмотров.

На своей странице в Instagram Настя рассказала, что стала гостьей популярной утренней программы на телевидении «Cuídate de la cámara». Певица появилась в студии в стильном неоновом образе — яркой салатовой кофте и модном мини-платье с широким поясом. Певица подчекнула тонкую талию и показала стройные ножки. Дополнила образ очками с пантерами на стеклах.

Поклонники певицы в комментариях отмечают, что выглядит она роскошно.

Супругу сопровождает Алексей Потапенко. Кстати, он еще больше похудел.

Напомним, даже на отдыхе Потап и Настя не забывают о спорте. Настя Каменских на курорте показала стильные образы в сапогах и купальниках, а также горячими снимками в джунглях.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская сверкнула грудью в прозрачной майке.

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